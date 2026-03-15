Real Betis Fidalgo con Betis vs. Celta de Vigo EN VIVO: resumen, goles y marcador del partido de Jornada 28 Álvaro Fidalgo suma otro partido como titular para la Jornada 28 de LaLiga.

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Álvaro Fidalgo salta a la cancha nuevamente como titular en el XI del Real Betis para enfrentar al Celta de Vigo como parte de la Jornada 28 de LaLiga desde el estadio La Cartuja.

El Betis se mantiene entre los primeros lugares de la tabla general de LaLiga en zona de competiciones europeas, pero lejos de representar un problema para los dos primeros lugares que disputan el campeonato; puntualmente Barcelona y Real Madrid.

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Hasta el momento, Álvaro Fidalgo ha disputado cinco partidos con Real Betis en Laliga y sumado un gol, el primero en España y Europa en su carrera como futbolista profesional.

REAL BEETIS VS. CELTA DE VIGO: MINUTO A MINUTO DEL PARTIDO

Gol del Real Betis

Héctor Bellerín entra al área y dispara a primer poste para el 1-1.

Inicia la segunda parte

Betis 0-1 Celta de Vigo

Fidalgo 'coopera' en gol del Celta

El hispanomexicano presionó muy flojo al autor del disparo y gol del Celta.

Gol del Celta de Vigo

Ferran Jutglà anota el 0-1 al minuto 4.