Álvaro Fidalgo Fidalgo reacciona a su primer gol en España en el derbi Sevilla vs. Betis El mexicano jugó 70 minutos en el empate ante Sevilla.

Video Emotivas palabras de Fidalgo tras su primer gol con el Betis



Álvaro Fidalgo anotó su primer gol en la Jornada 26 de LaLiga en el inmejorable escenario del derbi entre Real Betis y Sevilla celebrado en el Estadio La Cartuja.

El jugador mexicano se estrenó como goleador en la recta final del primer tiempo y antes de irse a los vestidores fue entrevistado rápidamente a un costado de la cancha para expresar sus sensaciones tras el mágico momento.

"Bien, vamos ganando 2-0 al descanso, esto todavía no terminó. Los derbis hay que jugarlos hasta los 90 minutos, con mucha mesura, mucha tranquilidad, seguir haciendo lo que estamos haciendo y… 90 minutos.

"Lo soñé varias veces ayer por la noche, que pase o no pase es otra cosa, pero gracias a dios así es", vaticinó Fidalgo antes de marcharse hacia uno de los túneles del estadio de casa.

El mexicano definió inmejorablemente de primera intención con la parte externa del botín derecho al minuto 37 para mandar el balón pegado al poste y anotar el 2-0, su primer tanto en la Primera División del balompié español cuando el Betis ya iba arriba con gol de Antony al cuarto de hora.

Sin embargo, las palabras de Fidalgo al medio tiempo resultaron adivinatorias, ya que el Sevilla logró recuperarse de la desventaja con anotaciones al 62 y 85 que dejaron en segundo plano el estreno del mexicano frente al arco.