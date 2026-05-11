Barcelona Szczęsny fuma y reparte cigarros en festejos del Barcelona por el título de LaLiga El portero polaco hizo de las suyas con Robert Lewandowski al sentarse sobre el toldo del autobús.

Video Show de Szczęsny en festejos del Barcelona: ¡fuma y reparte cigarros!

El portero polaco Wojciech Szczęsny se robó los reflectores en los festejos del Barcelona tras vencer 2-0 al Real Madrid para proclamarse campeón de LaLiga 2025-26.

Los jugadores del Barcelona recorrieron las calles de la ciudad en el autobús para celebrar con su afición el título número 29 de su historia con Szczęsny dando show.

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El arquero polaco se sentó en la parte de enfrente del autobús junto a su compatriota Robert Lewandowski, con quien hizo de las suyas posando ante las cámaras, bailando y comiendo helado, incluso tuvieron que acostarse sobre el toldo del camión para evitar ser golpeados por las ramas de un árbol.

Sin embargo, hay un video en específico de Szczęsny que se está haciendo viral en redes sociales: uno donde fuma de su vaper y reparte cigarros a los fans culés.

Cabe recordar que, el portero de 36 años ha reconocido públicamente ser fumador desde joven, incluso, en una entrevista que dio en 2025, admitió que ha “perdido la batalla” contra el tabaco y que es un mal ejemplo para la afición y los jugadores jóvenes.

Szczęsny salió del retiro en octubre del 2024 para firmar con el Barcelona. En su primera temporada en el club culé le ganó la titularidad a Marc-André ter Stegen, mientras que en su segundo año pasó a ser banca de Joan García disputando 10 partidos.

Szczęsny, quien en su momento brilló en el Arsenal y Juventus, tiene contrato con el Barcelona por una temporada más, hasta el 30 de junio del 2027.