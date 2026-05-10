Barcelona Barcelona recibe felicitaciones de sus leyendas, Messi, Puyol y Piqué El cuadro Blaugrana se coronó tras vencer al Real Madrid en el Clásico disputado en Camp Nou.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Leyendas del Barça reaccionan al título de liga

Barcelona se coronó como campeón de LaLiga tras vencer en el Clásico al Real Madrid, esto antes de que la temporada termine en el Futbol de España.

Con este triunfo llegaron a los 29 títulos en la historia del Club Blaugrana, los goles fueron obra de Marcus Rashford y Ferran Torres, ambos en el primer tiempo del cotejo.

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Tras el pitazo final y los comienzos de los festejos en el Camp Nou, las reacciones de las leyendas de Barcelona no se hicieron esperar.

Los primeros en publicar fueron Lionel Messi, Carles Puyol y Gerard Piqué, quienes hicieron publicaciones en sus redes sociales felicitando al club de sus amores.

Messi subió una historia en su cuenta de Instagram en la que escribió, “Campeones, Visca el Barça”, mientras que Piqué se limitó a escribir en X, “Bestial” junto a un corazón.

Por su parte, el capitán Puyol compartió como disfrutó el partido en una especia de fan fest y después escribió, “Felicidades campeones”.

Al Barcelona todavía le restan tres compromisos en LaLiga, primero visitará al Alavés, recibirá al Betis y cerrará fuera de casa en su visita al Valencia.