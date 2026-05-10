Barcelona Lamine Yamal supera los títulos de Cristiano Ronaldo en liga de España Luego de que el equipo blaugrana se proclamara campeón, el delantero de 18 años consiguió algo que ni el propio delantero portugués pudo hacer.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Lamine Yamal supera a Cristiano Ronaldo tras título de Liga del Barcelona

Barcelona se proclamó campeón de la Liga de manera anticipada tras vencer al Real Madrid en el Clásico español y a la par de ese éxito colectivo vino uno individual para Lamine Yamal.

Si bien Yamal no jugó este encuentro debido a una lesión, el jugador se proclamó campeón de la Liga por tercera vez y con ello pudo superar lo hecho por Cristiano Ronaldo, quien en su momento tuvo un paso por España.

PUBLICIDAD

Y es que Lamine Yamal cuenta ya con tres ligas españolas, superando así a Cristiano Ronaldo que solo pudo ganar dos en su tiempo en Real Madrid y considerando que el delantero del Barcelona apenas tiene 18 años.

¿CUÁNTOS TÍTULOS LOGRÓ CRISTIANO RONALDO EN LA LIGA?

Considerando solo los títulos de liga, Cristiano Ronaldo disputó nueve temporadas, pero apenas pudo lograr el título de esa competencia en apenas dos ocasiones.

Ahora Yamal sorprende el haber superado al delantero portugués en menor tiempo que él. No obstante, en otras competencias sigue siendo superado por Cristiano como la Champions League.