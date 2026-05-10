Barcelona Barcelona se proclama campeón de LaLiga ante los ojos del Real Madrid El Barça de Hansi Flick se quedó con el Clásico en el Camp Nou para ganar su título número 29 de la historia.

Video ¡Barcelona se corona campeón de LaLiga en el Clásico frente al Real Madrid!

Barcelona se proclamó campeón de LaLiga tras derrotar 2-0 al Real Madrid en el Spotify Camp Nou con tres fechas por terminar la temporada 2025-26.

El Barça de Hansi Flick, quien horas previas al Clásico perdió a su padre, se quedó con la victoria en casa gracias a dos golazos: un tiro libre de Marcus Rashford (9’) y un zapatazo de Ferran Torres (18’) tras un gran pase de Fermín López y una asistencia de taconazo de Dani Olmo.

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El Real Madrid de Xabi Alonso llegó al Clásico en medio de la polémica tras la fuerte pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni que terminó con el uruguayo en el hospital por un corte en la frente que lo hará perderse el resto de la temporada.

Barcelona gana su Liga número 29

El Barça se proclamó bicampeón de LaLiga al llegar a 91 puntos tras 30 victorias, un empate y cuatro derrotas. El equipo de Hansi Flick le saca 14 puntos al Real Madrid con tres partidos por disputar.

Al término del Clásico, los futbolistas del Real Madrid felicitaron a su rival y posteriormente le pidieron perdón a la afición merengue que asistió al Camp Nou.

Barcelona ganó su título número 29 y se acerca a las 36 Ligas del Real Madrid que por segunda ocasión consecutiva termina la temporada sin ganar algún campeonato.

El conjunto merengue prácticamente tiene asegurado el subliderato al quedarse con 77 puntos, ocho más que el tercer lugar que es Villarreal. Atlético de Madrid es cuarto con 63 unidades.

Palmarés histórico de LaLiga

Real Madrid: 36

Barcelona: 29

Atlético de Madrid: 11

Athletic Club: 8

Valencia: 6

Real Sociedad: 2

Deportivo de La Coruña: 1

Sevilla: 1

Betis: 1