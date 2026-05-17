Atlético de Madrid Griezmann se disculpa con la afición del Atlético por haber jugado en Barcelona El francés tuvo una emotiva despedida en su último partido con el Atleti en el estadio Metropolitano.

Video Griezmann pide perdón al Atlético por haber jugado en el Barcelona

Antoine Griezmman tuvo una emotiva despida en su último partido en el estadio Metropolitano con el Atlético de Madrid donde aprovechó para disculparse con la afición por jugar con el Barcelona.

Tras el triunfo de los Colchoneros sobre el Girona, e l Atleti le rindió un homenaje al francés quien agradeció con lágrimas su pasado por el equipo y que prometió volver en un futuro al equipo para ganar títulos.

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“Primero, gracias por quedaros todos. Estos es una pasada. Segundo, y algo muy importante para mí, sé que muchos lo hicieron y algunos todavía no, pero te pido perdón otra vez. No me di cuenta del cariño que tenía aquí. Era muy joven. Cometí un error (ir al Barcelona), recapacité e hicimos todo para volver y disfrutar de nuevo”

“ No he podido traer una Liga o una Champions, pero me vale mucho más esto de esta noche. Vuestro cariño me lo llevo para toda la vida”

“Cuando termine en Orlando voy a volver aquí. A Madrid, al club y a ganar trofeos desde otro lado”, fueron las palabras de Griezmann.

Antonine Griezmann llegó al Atlético de Madrid en el 2014 donde jugó hasta el 2019 para pasar al Barcelona por dos temporadas, pero en el 2021 regresó a los colchoneros.