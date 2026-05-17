Barcelona Lewandowski rompe en llanto en su despedida del Barcelona en el Camp Nou El delantero polaco se marchará del club culé a final de temporada tras ganar siete títulos en cuatro años.

Video Dolorosa imagen: Lewandowski llora en su despedida del Camp Nou

Robert Lewandowski rompió en llanto durante su despedida con el Barcelona en el Spotify Camp Nou tras la victoria de 3-1 sobre Betis en la penúltima jornada de LaLiga.

El delantero polaco anunció este sábado que se irá del Barça al final de temporada tras ganar siete títulos en cuatro años: tres Ligas, tres Supercopas de España y una Copa del Rey.

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Al término del partido contra el Betis, jugadores, directiva, staff y afición del Barcelona homenajearon a Lewandowski que no pudo contener el llanto al estar acompañado de su esposa y dos hijas para después tomar el micrófono y dedicarle unas palabras a los fans.

“Ha sido un honor jugar para este club, hemos vivido grandes momentos en los últimos cuatro años. Me siento muy orgulloso por lo que he hecho y hemos hecho juntos. Hoy me despido del estadio, pero siempre voy a llevar al Barcelona en mi corazón. Muchas gracias afición, una vez culé, siempre culé”, declaró el delantero de 37 años.

En medio de uno de los momentos más complicados en la historia del club, Robert Lewandowski llegó al Barcelona como estrella en 2022, tras su histórico paso en el Borussia Dortmund y Bayern Múnich; cuatro años se va como leyenda culé.

A un partido de que finalice la temporada, Lewandowski registra 119 goles y 24 asistencias en 192 partidos. En el actual curso suma 18 goles en 45 apariciones.

Según reportes de la prensa polaca, Lewandowski tiene una jugosa oferta de 90 millones de euros anuales para firmar con el Al-Hilal de Arabia Saudita donde milita Karim Benzema.