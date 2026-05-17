Barcelona Álvaro Fidalgo hace pasillo de campeón al Barcelona; Betis pierde en el Camp Nou Fidalgo volvió a la titularidad con Betis; el Barça ganó con un doblete de Raphinha y un gol de Joao Cancelo.

Video Fidalgo y el Betis tienen gesto con Barcelona tras ser campeón de LaLiga

El mexicano Álvaro Fidalgo regresó a la titularidad del Betis, pero el equipo verdiblanco fue derrotado por 3-1 ante el Barcelona en la penúltima jornada de LaLiga.

Fidalgo, y el resto de los jugadores del Betis, hicieron el pasillo de campeón al Barcelona en la cancha del Spotify Camp Nou. El equipo culé de Hansi Flick se coronó hace dos fechas tras vencer al Real Madrid por 2-0.

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El Maguito fue reemplazado al descanso por Manuel Pellegrini, al igual que en el último partido en el que había sido titular, contra el Real Madrid el pasado 24 de abril.

Barcelona se quedó con el triunfo en casa con un doblete de Raphinha que logró tras un golazo de tiro libre al minuto 27 y luego de un error en la salida de Héctor Bellerín para que el brasileño definiera con un zurdazo dentro del área al minuto 62.

Joao Cancelo cerró la victoria culé con un derechazo desde fuera del área al minuto 73. Betis había descontado al 68’ con un penal de Gavi sobre Isco que él mismo cobró.

Barcelona llegó a 94 puntos y cerrará la temporada visitando al Valencia, mientras que el Betis, que ya amarró el boleto a la próxima Champions League, se quedó en 57 puntos en la quinta posición.