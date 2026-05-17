LaLiga Real Madrid vence al Sevilla en medio de multitud rumores El equipo merengue se impuso en la Jornada 37 de LaLiga con un gol de Vinícius Jr.

Por: TUDN Síguenos en Google

Video Real Madrid se impone al Sevilla en medio de una multitud rumores

En medio de todo tipo de rumores, si Álvaro Arbeloa deja al club, si llega José Mourinho. La posible partida de Kylian Mbappé o de Vinícius Jr., Real Madrid jugó la Jornada 37 ante Sevilla y ganó 1-0 el partido en el Sánchez-Pizjuán.

Y es que una campaña sin títulos le ha pegado al club más grande y exitoso del mundo. Un poco más si ve coronarse al máximo rival, Barcelona, tras el clásico en el Nou Camp.

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Pero aún así no ha dejado escapar la victoria ante el conjunto andaluz que sufrió hasta el último momento con el tema del descenso y que con todo, y derrota s e ha salvado del descenso.

Dificilmente en medio de tanto, se pudo ver la mejor versión del equipo merengue. Pero aún así, tuvo sus destellos por la calidad individual de su plantilla y Kylian Mbappé sigue al frente de la lucha por el Pichichi, aunque no anotó, con sus 24 goles.

El único tanto del partido fue obra de Vinícius Jr, a los 14 minutos. El resto del juego estuvo empatanado en el medio campo y con pocos chances de gol; un tanto no validado a Mbappé o un tiro al poste de Mastantuono y no más.

Real Madrid llegó a 83 puntos y ya nadie le moverá del segundo puesto de la competencia y seguró seguirá navegando entre rumores en el final de la campaña.

Mientras que Sevilla se quedó con 43 unidades y está en el sitio 13 de la competencia, pero ya fuera de peligro con Oviedo y Mallorca descendidos de categoría, y un Girona con 40 que jugará ante el Elche que tiene 42 en la última fecha de LaLiga.