    LaLiga

    Obed juega en la despedida en casa de Griezmann con el Atlético

    El mediocampista mexicano participó de gran manera los 61 minutos en el triunfo de los colchoneros.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video Obed Vargas disfruta la despedida de Griezmann del Metropolitano con triunfo

    Obed Vargas jugó en el triunfo del Atlético de Madrid por 1-0 ante Girona que significó el último partido en el Estadio Metropolitano del francés Antoine Griezmann.

    Griezmann se irá a jugar a la MLS en un anuncio que se hizo hace algunos meses por el Orlando City, por lo que hasta se dio el lujo de dar asistencia de gol a Ademola Lookman.

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    La actuación de Obed Vargas ante Girona


    El mexicano saltó como titular y tuvo un buen desempeño en el terreno de juego, al robar balones, dar buenos pases y hasta probar con tiro de media distancia, aunque desviados.

    Obed, espera estar incluido en la lista final del Mundial 2026 con la Selección Mexicana y desde hace ya algunos partidos siempre ha sido titular con el Atleti de Diego 'Cholo' Simeone.

    La despedid de Grizmann fue fiesta total, el francés saltó al terreno de juego con sus hijos, todos los fans llevaban bufandas en su honor y se desplegó una pancarta con el lema "goleador de la historia rojiblanca".

    El galo cumplió 500 partidos con la camiseta colchonera, la cual se dividió en dos etapas, al recordar que tuvo un paso por el Barcelona al lado de Lionel Messi.

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