    Mexicanos en el Exterior

    Desaparece cuenta de Álvaro Fidalgo de Instagram ante crisis en Betis

    En las últimas horas esta noticia causó demasiadas dudas en el entorno del jugador mexicano.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video Álvaro Fidalgo crea incertidumbre por lo que ocurrió con sus redes sociales

    Álvaro Fidalgo tiene partido este martes con el Betis en su visita al Girona, donde en las horas previas al compromiso se generó incertidumbre en el entorno del mexicano.

    Ante la crisis que pasa el cuadro verdiblanco de solo un triunfo en los últimos 10 partidos y más de un mes sin saber lo que es ganar, el mexicano se llevó los reflectores ante esta situación que se presentó.

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    ¿Qué pasa con Álvaro Fidalgo en las redes sociales?

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    La cuenta oficial de Álvaro Fidalgo en la plataforma de Instagram desapareció misteriosamente en las últimas horas, lo que generó demasiadas dudas alrededor del mediocampista mexicano.

    No se sabe si fue un tipo de hackeo o una decisión personal, esto al no existir un pronunciamiento del jugador, pero este hecho lleva menos de 24 horas desde que se supo de su 'desaparición'.

    La cuenta de Fidalgo en Instagram contaba con más de 160 posteos, seguía a más de mil personas y tenía más de un millón de seguidores, antes de que su perfil no apareciera más.

    Pueden existir ciertas versiones que hablan de que el mismo jugador desactivó su cuenta, un error de Instagram o alguna suspensión, ya que su cuenta en X (antes Twitter) sigue activa sin problema alguno.

    Fidalgo hila partidos sin jugar en LaLiga


    De cara al compromiso a media semana de parte del Betis ante Girona, se espera que Álvaro Fidalgo pueda tener minutos al quedarse en la banca en los últimos tres partidos en este certamen.

    El mexicnano no jugó ante Athletic Club, Espanyol y Osasuna, aunque fue diferente su panorama en la Europa League al tener más actividad y vivir la eliminación del Betis ante Braga la semana pasada.

    Video Fidalgo, Orbelín y Mateo quedan fuera de competencias europeas
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