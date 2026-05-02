Mexicanos en el Exterior Valencia vs. Atlético de Madrid EN VIVO: Obed Vargas está en el campo

Video Obed Vargas convocado para el Atlético vs. Arsenal de Champions League

El partido Valencia vs. Atlético de Madrid llega en la recta final de LaLiga en la temporada 2025-2026 y con el jugador mexicano Obed Vargas como titular.

El conjunto capitalino marcha en la cuarta posición de la tabla de LaLiga con 60 puntos, aunque ya no pelea el título, aunque sí mantiene las esperanzas de conquistar la Champions League.

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Por ello, el 'Cholo' Simeone, director técnico del Atlético, dispuso de un cuadro alternativo para este compromiso y en donde Obed Vargas figura como titular.

ACCIONES DEL PARTIDO VALENCIA VS. ATLÉTICO DE MADRID, CON OBED VARGAS

-Obed Vargas es titular

Diego Simeone dispuso una alineación titular con algunos suplentes habituales, pensando más en la Champions League.