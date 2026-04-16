Real Betis Fidalgo titular: Betis vs. Braga EN VIVO por los Cuartos de Final de Europa League Con el mexicano en la cancha, el Betis sueña con clasificar por primera vez a las Semifinales.

Video ¡Mucho Betis! Rápido los verdiblancos metieron dos goles y están 3-1 en el global

Real Betis y Sporting Braga se enfrentan este jueves 16 de abril en el Estadio La Cartuja en la vuelta de los Cuartos de Final de la UEFA Europa League.

Con el mediocampista mexicano Álvaro Fidalgo de titular, el Betis de Manuel Pellegrini busca clasificar por primera vez a las Semifinales de la Europa League.

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Betis empató 1-1 ante Braga en Portugal en el juego de ida; Florian Grillitsch abrió el marcador (5’) para el club luso, mientras que Cucho Hernández lo igualó de penal (61’).

Video ¡Gol con sabor a remontada! Horta no perdona desde los once pasos

Acciones destacadas del Betis vs. Braga, Europa League

Los jugadores de ambos equipos saltan a la cancha del Estadio La Cartuja.

Se lleva a cabo el protocolo de la Europa League.

Inicia el partido.

Betis casi anota: Antony saca disparo que Hornicek ataja.

¡Gol del Betis! Antony aprovecha un centro del Ez Abde para cabecear el balón y abrir el marcador al minuto 13.

Bright Arrey-Mbi se lesiona y no puede seguir; sale del campo y entra Gabriel Moscardo.

¡Gol del Betis! Diagonal de Fornals desde la banda izquierda que conecta Ez Abde para el 2-0 al 26', 3-1 global.

¡Gol del Betis! Antony entra al área, pero cae y en el rebote aparece Ez Abde para marcar su doblete al minuto 29

¡Gol anulado! El VAR echa atrás el 3-0 del Betis por fuera de juego de Ez Abde.

Disparo de Pablo Fornals que se va por un costado del marco del Braga

¡Gol del Braga! Pau Victor entra al área y saca volea para descontar el marcador al minuto 38.

Diego Llorente quedó noqueado tras un choque con su compañero Bartra en la jugada del gol del Braga.

Llorente vuelve a la cancha tras ser atendido.

Añaden cinco minutos al partido en La Cartuja.

Al descanso. Termina primer tiempo. Betis 2-1 Braga.

Comienza la segunda mitad en La Cartuja.

¡Gol del Braga! Pau López se equivoca en la salida durante el tiro libre y Carvalho anota el empate 2-2 de cabeza al minuto 49.

Amrabat se lleva a Demir Ege Tıknaz dentro del área y el árbitro marca penal.

¡Gol del Braga! Horta no falla ante López y, desde los once pasos, anota el 2-3 al minuto 52, global 3-4.

Sale Fidalgo al minuto 66, entra en su lugar Aitor Ruibal.

Betis domina al minuto 70, pero no tiene claridad en el ataque.

¡Gol del Braga! Gorby aprovecha rebote y la prende de volea en la media luna para el 2-4 al minuto 74.

Se agregan siete minutos al partido.

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Alineaciones del Betis vs. Braga, Cuartos de Final de la Europa League

Alineación del Betis

Pau López

Héctor Bellerín

Marc Bartra

Diego Llorente

Ricardo Rodríguez

Sofyam Amrabat

Pablo Fornals

Álvaro Fidalgo

Antony

Ez Abde

Cucho Hernández

Alineación de Braga