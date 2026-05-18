Atlético de Madrid Obed Vargas se despide de Griezmann, su ídolo, con emotivas palabras El mexicano se conmovió con la despedida del francés ante la afición del Atlético de Madrid.

Video Obed Vargas se despide de Griezmann con emotivas palabras

Obed Vargas estuvo presente en la emotiva despedida de Antoine Griezmann en el Estadio Metropolitano antes de que el francés deje de ser jugador del Atlético de Madrid para unirse al Orlando City de la MLS en julio próximo.

El futbolista mexicano de 20 años fue titular, junto a Griezmann, en el partido ante el Girona, el último de la temporada en el Estadio Metropolitano, quien se rindió con aplausos y ovaciones hacia el Principito que tomó el micrófono para agradecer a la afición, incluso volvió a pedir perdón por marcharse al Barcelona.

PUBLICIDAD

Al término del partido, Obed Vargas se pronunció a la partida de Griezmann: “Un momento increíble para él, triste para nosotros los compañeros que queremos que se quede, queremos disfrutar más de él”.

No es un secreto a voces que Griezmann es ídolo de Obed Vargas, a quien conoció por primera vez en el Mundial de Clubes 2025 que se jugó en Estados Unidos y donde el Atlético de Madrid y el Seattle Sounders, el anterior club del mexicano, se enfrentaron.

“Para mí ha sido un orgullo compartir con él, un sueño hecho realidad. Cuando tenía 10 años y lo vi en la tele, quería ser como él, jugar con él, gracias a Dios se me ha cumplido ese sueño y desearle lo mejor. Gracias por todo lo que nos ha dado a todos los Atléticos y lo vamos a tener en el corazón siempre”, añadió el mexicano.

Sobre cómo recordará a Griezmann, Obed Vargas respondió: “Como leyenda, como el jugador que me ha inspirado, el mejor jugador del mundo para mí desde niño, el que me ha motivado. Por él soy del Atlético y estoy acá ahora”.

Antoine Griezmann, de 35 años, se va del Atlético de Madrid como leyenda tras haber jugado ahí 10 años en dos etapas y después de registrar 212 goles y 100 asistencias en 500 partidos.

El Principito nunca pudo ganar LaLiga, ni con Atlético ni con Barcelona, pero levantó tres títulos en los Colchoneros: la Supercopa de España (2015), la Europa League (2018) y la Supercopa de Europa (2019).