Athletic Club El gesto de Álex Padilla con niños mexicanos que lo sorprendieron en el Athletic Club El exportero de Pumas atendió a la afición mexicana que se dio cita en las instalaciones del club de Bilbao.

Video Álex Padilla es sorprendido por niños mexicanos en Athletic Club

El portero mexicano Álex Padilla tuvo un humilde gesto con la afición mexicana que lo sorprendieron en las afueras de las instalaciones del Athletic Club.

El Chiringuito reporta que cerca de 40 niños mexicanos se dieron cita en Lezama para esperar a Álex Padilla e intentar conseguir su foto y/o firma.

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El portero, que tuvo un breve paso en la Liga MX con Pumas, se acercó a ellos para cumplir su sueño, mandar saludos, tomarse fotos y firmar sus playeras del Athletic Club.

¿Cuántos partidos ha jugado Álex Padilla con el Athletic Club esta temporada?

Álex Padilla militó solo un torneo en Pumas, con quien jugó 18 partidos. En su regreso al Athletic Club, el arquero mexicano registra cinco partidos esta temporada, todos en la Copa del Rey con un balance de seis goles recibidos y una puerta en cero.

Con Padilla de titular, Los Leones fueron eliminados en las Semifinales en la Copa del Rey ante la Real Sociedad que jugará la Final contra el Atlético de Madrid el próximo sábado 18 de abril.