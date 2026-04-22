Atlético de Madrid Obed Vargas hila su cuarta titularidad con Atlético de Madrid en LaLiga El mexicano de 20 años tuvo actividad en la derrota que sufrieron los Colchoneros ante Elche.

Video Elche remonta al Atlético de Madrid con Obed Vargas de titular

El mexicano Obed Vargas sumó su tercera titularidad consecutiva en LaLiga en la remontada y derrota que sufrió el Atlético de Madrid ante Elche por 3-2 en la Jornada 33.

Obed Vargas tuvo un excelente primer tiempo con 100 por ciento de efectividad en pases precisos, pases en campos rival, pases en campo propio y regates completado.

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El mediocampista mexicano de 20 años salió de cambio al minuto 63 por Pablo Barrios cuando el partido iba empatado 2-2 y Diego Simeone busca la victoria.

Nico González anotó un doblete para los Colchoneros en el primer tiempo (10’, 34’), pero Elche aprovechó la expulsión de Thiago Almada al minuto 30 para ganar de local.

David Affengruber (18’) había empatado el marcador para Elche y un doblete de André Silva (33’, 75’) sellaron la remontada en el Estadio Manuel Martínez Valero.

Obed Vargas ha disputado siete partidos con el Atlético de Madrid desde que llegó al club en febrero pasado; en cuatro ocasiones ha sido titular.

El mexicano aún no ha debutado en la Champions League, pero aún podría hacerlo esta temporada cuando los Colchoneros se enfrenten al Arsenal en las Semifinales.