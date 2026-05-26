Atlético de Madrid Obed Vargas obtiene el pasaporte español en el Atlético de Madrid La noticia impactará en el futuro inmediato del mediocampista mexicano de 20 años.

Video Obed Vargas recibe inesperada noticia sobre su futuro en Atlético

En medio de la incertidumbre sobre su futuro, el mexicano Obed Vargas recibió una gran noticia tras cumplir su primera temporada en el Atlético de Madrid.

El Diario AS reporta que Obed Vargas ya cuenta con el pasaporte español, por lo que no ocupará un lugar de extracomunitario en la plantilla de los Colchoneros o de ningún otro equipo de LaLiga, en caso de que salga del club, para la próxima temporada.

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Obed apenas llegó en febrero al Atlético de Madrid, pero logró conseguir de forma rápida el pasaporte debido a que su mamá, Marisol Vargas, tiene ascendencia española.

Esto le ayudará al mediocampista de 20 años en su futuro inmediato, pues crecen las posibilidades de que se mantenga en el Atlético de Madrid después de disputar el Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

En el segundo tramo de la temporada 2025-26, Obed Vargas logró ser inscrito gracias a la salida de Conor Gallagher. En caso de que Diego Simeone decida que el mexicano salga a préstamo para ganar más experiencia en España, el mediocampista tendrá un amplio mercado al ya no ocupar la plaza de extracomunitario.

Obed Vargas, que cumplió su sueño de jugar a lado de Antoine Griezmann, disputó 13 partidos con el Atlético de Madrid este año, ocho de ellos como titular y registró una asistencia.

El exjugador de Seattle Sounders está concentrado con la Selección Mexicana para el Mundial 2026 donde el Tri se medirá a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia en la Fase de Grupos.