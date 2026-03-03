México 2026 Álvaro Fidalgo estará en la convocatoria de México para la fecha FIFA de marzo David Faitelson señaló esto en la mesa de Tercer Grado Deportivo ante la crítica sobre Javier Aguirre.

Video David Faitelson sobre Álvaro Fidalgo y el Tri: “Dalo por hecho”

Después de la victoria de la Selección Mexicana ante Islandia en el partido amistoso, el Tri tendrá una prueba fundamental ante Portugal y Bélgica a finales de marzo.

Sobre estos enfrentamientos se habló en la mesa de Tercer Grado Deportivo y David Faitelson dejó claro que Álvaro Fidalgo estará en la convocatoria de Javier Aguirre.

“ Lo de Álvaro Fidalgo, dalo por un hecho, va a estar en el avión para venir aquí el 26 de marzo, qué bueno, además de buen futbolista, que es muy buen futbolista, es un futbolista integral, buena persona, educado, trabajador, muy responsable, líder, bienvenido”.

Además, defendió al técnico del Tri por poner el ojo tanto en Fidalgo como en Obed Vargas al dar el salto al futbol de Europa, por la calidad que van a adquirir.

“Aguirre recibe mucha crítica porque dicen que al momento en que Fidalgo va al futbol español y este chico Obed Vargas pasa de Seattle Sounders al Atlético Madrid, los tengo que llamar, aquí le dijeron, pero cómo es posible que porque jueguen en esas ligas lo tienes que llamar”.

“Pues sí, lo tienes que llamar porque finalmente, el hecho de que el Atlético Madrid apueste por Obed Vargas es una señal inequívoca de que tenemos un jugador a futuro”.