    Arbeloa avisa a esta estrella del Real Madrid que no cuenta con él a meses del Mundial 2026

    El técnico del club merengue avisó a este delantero y seleccionado nacional que debe buscar equipo para el próximo mercado de fichajes.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Con el Mundial 2026 muy cerca, los jugadores que han sido seleccionados nacionales y cuyos países lograron clasificar a la justa veraniega tienen un doble reto; cumplir con las exigencias y objetivos de sus equipos así como formar parte en la convocatoria final de sus combinados nacionales para junio.

    Minutos de juego y títulos se han convertido no sólo en metas grupales, sino también individuales para conseguir su ‘boleto’ a la Copa del Mundo de la FIFA; las lesiones y tener que ser suplente con pocos minutos en cancha son algunas de las adversidades por las que deben lidiar.

    Es el caso que comienza a complicarse para el defensor inglés Trent Alexander-Arnold, quien no entra en los planes del director técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, éste que le comunicó que deberá buscar equipo para el mercado de fichajes del verano próximo.

    No ser considerado puede mermar las posibilidades de Alexander-Arnold de ser llamado a la Selección de Inglaterra para el Mundial 2026 que se realizará en junio y julio próximo por primera vez en la historia en tres países sedes; México, Estados Unidos y Canadá.

    De acuerdo con el periódico español El Nacional, Arbeloa comunicó a Alexander-Arnold que no entra en sus planes ni en zona defensiva ni en zona ofensiva, por lo que no será considerado ni a corto ni a largo plazo en el conjunto merengue.

    Trent Alexander-Arnold, de 27 años de edad, dejó al Liverpool para jugar en Real Madrid en el verano pasado; esta temporada suma apenas ocho partidos en LaLiga y tres en la UEFA Champions League. También jugó cinco encuentros en el pasado Mundial de Clubes, donde dio dos asistencias.

    Con la Selección de Inglaterra Alexander-Arnold tiene un juego jugado en todo 2025 en las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026, por lo que su rendimiento es bajo tras no ser un habitual ni a nivel nacional ni a nivel de clubes.

