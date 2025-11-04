Alexis Mac Allister hizo el gol de la victoria del Liverpool frente al Real Madrid dentro de la cuarta fecha de la UEFA Champions League en la Fase de Liga y señaló lo importante que es para su equipo de cara un partido de la relevancia del Manchester City y luego de tronar el paso perfecto de los merengues.

“Un partido importante sobre todo porque habíamos ganado el fin de semana y veníamos de una racha que no había sido muy buena y necesitábamos repuntar, estos dos últimos partidos sirven para mejorar confianza y contentos con el resultado”, indicó Mac Allister en referencia también al triunfo ante Aston Villa.

PUBLICIDAD

El futbolista del Liverpool habló acerca de su gol, no hacia un tanto con los Reds desde abril pasado cuando le anotó al Tottenham dentro de la Premier League; además, le hizo gol al Real Madrid el año pasado en la Jornada 5 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League.

“Fue un poco raro porque en ese corner a tiro libre me tocaba bloquear para que entre mi compañero pero bueno, cuando bloquee vi el espacio y la pelota me cayó ahí, simplemente tuve que empujarla, pero bueno, lo más importante es el equipo, creo que lo hemos hecho muy bien, jugamos bien, presionamos bien, fuimos intensos y nos vamos contentos con eso”, indicó el argentino.

ALEXIS MAC ALLISTER DEFIENDE A ALEXANDER-ARNOLD DE LOS ABUCHEOS EN EL LIVERPOOL VS. REAL MADRID

El futbolista argentino de los Reds también habló del sonoro abucheo que recibió el inglés Trent Alexander-Arnold tras entrar de cambio en el segundo tiempo, la afición no le perdonó su partida y mucho menos a un acérrimo rival europeo como es el conjunto madrileño.

“Imagino que para él debe ser difícil, él se crio acá, es el club de su vida y bueno, finalmente tuvo la decisión de irse a otro equipo. Es difícil opinar sobre cómo reacciona la gente, de cómo lo vivió él, simplemente le deseo lo mejor como siempre, fue un gran compañero, una gran persona y bueno desearle lo mejor en este nuevo camino que inició”.

Finalmente, en entrevista con Hugo Ramírez para TUDN tras el encuentro, Alexis Mac Allister habló del respaldo de la afición en Anfield en la UEFA Champions League, donde tras la victoria ante Real Madrid se metieron a zona de clasificación directa a los Octavos de Final.

PUBLICIDAD