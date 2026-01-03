Celtic Julián Araujo tiene agridulce debut con el Celtic en Escocia El defensor mexicano entró al minuto 68 del clásico ante el Rangers, pero a su equipo le remontaron y cayó por 1-3 en su estadio.

Julián Araujo fue presentado ayer como nuevo jugador del Celtic y este sábado tuvo su debut oficial con el club escocés, aunque el resultado final no fue el esperado.

El defensor mexicano, que comenzó en el banquillo, entró al minuto 68 por Luke McCowan y cuando su equipo ya perdía por 1-2 ante el Rangers.

Para colmo, apenas tres minutos después del ingreso del exjugador del LA Galaxy, Barcelona y Las Palmas, entre otros, llegó el tercer gol del Rangers anotado por Mikey Moore.

Aunque el Celtic empezó ganando con un tanto del coreano Yang Hyun-jun, el Rangers remontó en la segunda mitad con un doblete del portugués Youssef Chermiti y con el gol de Moore.

UNA NUEVA OPRTUNIDAD EN EL FUTBOL EUROPEO

Julián Araujo, de 24 años de edad, llegó al Celtic cedido por el Bournemouth inglés y tiene en Escocia una oportunidad para relanzar su trayectoria luego de un periodo marcado por la falta de continuidad en Inglaterra y también de luchar por ser llamado por Javier Aguirre a la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026.

Después de cerrar el 2025 sin protagonismo en la Premier League, Araujo optó por mantenerse en el Viejo Continente y descartar un posible regreso a la Liga MX.