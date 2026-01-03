    Celtic

    Julián Araujo tiene agridulce debut con el Celtic en Escocia

    El defensor mexicano entró al minuto 68 del clásico ante el Rangers, pero a su equipo le remontaron y cayó por 1-3 en su estadio.

    Por:Jaime Bernal
    add
    Síguenos en Google
    Video Agridulce debut: Julián Araujo juega sus primeros minutos con el Celtic

    Julián Araujo fue presentado ayer como nuevo jugador del Celtic y este sábado tuvo su debut oficial con el club escocés, aunque el resultado final no fue el esperado.

    El defensor mexicano, que comenzó en el banquillo, entró al minuto 68 por Luke McCowan y cuando su equipo ya perdía por 1-2 ante el Rangers.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Celtic

    Agridulce debut: Julián Araujo juega sus primeros minutos con el Celtic
    1:16

    Agridulce debut: Julián Araujo juega sus primeros minutos con el Celtic

    Fútbol
    Julián Araujo puede tener un debut de ensueño con Celtic Glasgow
    3 mins

    Julián Araujo puede tener un debut de ensueño con Celtic Glasgow

    Fútbol
    Julián Araujo prefirió al Barcelona que al Celtic y esto es lo que pasó
    1:35

    Julián Araujo prefirió al Barcelona que al Celtic y esto es lo que pasó

    Fútbol
    Julián Araujo deja la Premier League y tiene nuevo club en Europa
    1:18

    Julián Araujo deja la Premier League y tiene nuevo club en Europa

    Fútbol
    ¿Regresa a Europa? Efraín Juárez estaría en la órbita de Celtic
    1 mins

    ¿Regresa a Europa? Efraín Juárez estaría en la órbita de Celtic

    Fútbol
    Juan Antonio Portales anota su primer gol en Europa
    1 mins

    Juan Antonio Portales anota su primer gol en Europa

    Fútbol
    ¡Orgullo catracho! Luis Palma llega al Celtic de Escocia
    1:06

    ¡Orgullo catracho! Luis Palma llega al Celtic de Escocia

    Fútbol
    Luis Palma de Honduras es nuevo jugador del Celtic de Escocia
    1 mins

    Luis Palma de Honduras es nuevo jugador del Celtic de Escocia

    Fútbol
    Celtic no le hará el pasillo de honor al Rangers por venganza
    0:46

    Celtic no le hará el pasillo de honor al Rangers por venganza

    Fútbol
    Celtic confirma que no le harán el pasillo de honor al Rangers por venganza
    1 mins

    Celtic confirma que no le harán el pasillo de honor al Rangers por venganza

    Fútbol

    Para colmo, apenas tres minutos después del ingreso del exjugador del LA Galaxy, Barcelona y Las Palmas, entre otros, llegó el tercer gol del Rangers anotado por Mikey Moore.

    Aunque el Celtic empezó ganando con un tanto del coreano Yang Hyun-jun, el Rangers remontó en la segunda mitad con un doblete del portugués Youssef Chermiti y con el gol de Moore.

    UNA NUEVA OPRTUNIDAD EN EL FUTBOL EUROPEO

    Julián Araujo, de 24 años de edad, llegó al Celtic cedido por el Bournemouth inglés y tiene en Escocia una oportunidad para relanzar su trayectoria luego de un periodo marcado por la falta de continuidad en Inglaterra y también de luchar por ser llamado por Javier Aguirre a la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026.

    Después de cerrar el 2025 sin protagonismo en la Premier League, Araujo optó por mantenerse en el Viejo Continente y descartar un posible regreso a la Liga MX.

    Durante la temporada 2025-2026 no registró minutos en liga con el Bournemouth y su única aparición oficial fue en la Copa de Inglaterra, en un partido ante Brentford disputado en agosto pasado, donde fue titular y terminó expulsado en los instantes finales.

    Relacionados:
    CelticJulián AraujoRangers

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El hilo rojo
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Pacto de sangre
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX