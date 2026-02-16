Julián Araujo Peso Pluma se 'olvida' de su novia por la culpa de Julián Araujo El cantante quedó sorprendido con el gol del mexicano del Celtic.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Peso Pluma ‘cambia’ a su novia por Araujo

Es muy conocido que Peso Pluma es un gran fanático del futbol, incluso siempre ha demostrado su amor por el Atlas, y este fin de semana no se olvidó de su deporte favorito y fue sorprendido viendo el golazo que anotó Julián Araujo con el Celtic.

PUBLICIDAD

A través de la cuenta de Instagram de su pareja, Kenia Os, el cantante mexicano fue captado muy emocionado por la anotación del defensor mexicano que le dio el triunfo al Celtic sobre la hora.

Peso Pluma solo sonrió cuando se dio cuenta que no novia lo estaba grabando.

PESO PLUMA FERVIENTE SEGUIDOR DE ATLAS

Hassan Emilio Kabande, nombre real de Peso Pluma, ha demostrado ser un gran fanático del Atlas, incluso cuando puede acude al estadio Jalisco o a otro inmueble para apoyar a los Rojinegros.

Fue hace unas semanas cuando se le vio muy animado apoyan a los Zorr

os en un partido que se llevó en los Estados Unidos, donde la misma cuenta del Atlas destacó la visita del cantante mexicano.