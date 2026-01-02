Futbol Julián Araujo puede tener un debut de ensueño con Celtic Glasgow El técnico del defensor mexicano lo tiene contemplado para el partido ante Rangers; Araujo confesó que pudo llegar antes a The Hoops de no ser por Barcelona.

Julián Araujo, lateral mexicano de 24 años de edad, fue anunciado de manera oficial este viernes como refuerzo del Celtic FC de Glasgow, Escocia, y en conferencia de prensa su director técnico, Wilfired Nancy, confesó que es considerado para el Clásico ante Rangers.

El Clásico del futbol escocés se juega este sábado a las 6:30 horas tiempo del Centro de México, 7:30 horas tiempo del Este, como parte de la Jornada 21de la Liga de Escocia, donde The Hoops marchan en la segunda posición sólo tres puntos por debajo del líder Heart of Midlothian.

Wilfried Nancy, quien dirigiera recientemente al Columbus Crew, con el que fue campeón de la MLS en 2023, así como de la Leagues Cup en 2024, confía en el talento, la frescura y energía de Julián Araujo pese al poco tiempo de juego que tuvo esta temporada con su anterior equipo, el Bournemouth de la Premier League de Inglaterra.

“Aporta frescura, nueva energía y además es un jugador joven y talentoso. Puede jugar como lateral o en media cancha. No ha jugado mucho recientemente, pero podrá ayudarnos, así que él estará en la convocatoria para mañana”, indicó el estratega del Celtic FC.

“Sé lo que significa este partido. Estando aquí sí estoy emocionado de ser parte de este juego, estoy entusiasmado no sólo por este partido sino por el resto de la segunda mitad de la temporada.

“Sé que mañana será un gran partido pero tenemos que mantenernos humildes, tener los pies en la tierra y saber lo que tenemos que hacer. Hoy repasamos lo que tenemos que hacer, así que mañana sólo es implementarlo y tener confianza en el partido”, indicó por su parte Julián Araujo.

JULIÁN ARAUJO PUDO LLEGAR HACE AÑOS AL CELTIC

El lateral mexicano confesó en su primera conferencia de prensa con The Hoops que años atrás hubo un interés del ahora su equipo, pero no llegó para cumplir un sueño de la infancia como lo fue jugar en el FC Barcelona, de donde salió en las academias para luego probar suerte en el LA Galaxy de la MLS.

“Estoy listo si el entrenador me necesita. Cuando estaba en la MLS tuve la oportunidad de venir al Celtic hace unos dos o tres años. Miré todas mis opciones y lo que era mejor para mí y mi carrera y pensé: ‘Barcelona llegó, creo que fue el último en hacerlo’.

“Así que fue simplemente: ‘quiero hacer lo que sea necesario porque crecí en la academia del Barcelona y mi objetivo siempre fue jugar para el Barcelona’. Tú sabes, cuando era niño uno de mis sueños era jugar en el Barcelona y simplemente dije: ‘¡hagámoslo!’”, compartió Julián Araujo ante los medios de comunicación este viernes.