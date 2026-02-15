Mundial 2026 Gol de Julián Araujo causa la alegría desenfrenada del actor Tony Curran El actor escoces compartió en sus redes sociales su celebración tras el gol del mexicano.

Video Gol de Julián Araujo hace explotar a actor de Hollywood



El defensa mexicano Julián Araujo marcó el gol del triunfo para el Celtic en su visita al Kilmarnock en la Premier de Escocia.

La anotación cayó a los 97 minutos de juego para que el marcador quedara con un 2-3 final, resultado con el que llegaron al tercer lugar con 54 puntos, tan solo a tres unidades del líder.

Lo que lo hizo todavía más emotivo, fue un video que se viralizó en rede sociales sobre la anotación, ya que el video lo subió el actor escoces Tony Curran.

En el clip grita, se emociona, celebra la victoria y dice ¡México, Araujo! ¡Vamos! Mientras muestra que estaba viendo el partido en una pantalla y enfoca el festejo de Araujo con la afición del Celtic.

El mexicano está pendiente de lo que pueda suceder de cara a los juegos de la Selección Mexicana en la Fecha FIFA de marzo, ya que podría ser considerado por el técnico Javier Aguirre.

Los próximos encuentros de Julián Araujo con el Celtic serán frente al Hibernian, el clásico ante el Rangers y contra el Aberdeen.