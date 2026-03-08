    Celtic

    Fans de Rangers invaden cancha tras perder ante Celtic por penales en Copa

    El mexicano Julián Araujo tuvo participación en el emocionante partido.

    Por:Juan Regis
    add
    Síguenos en Google
    Fans de Rangers invanden cancha vs. Celtic
    Fans de Rangers invanden cancha vs. Celtic
    Imagen X

    El partido de Cuartos de Final de la Copa de Escocia entre Rangers y Celtic vivió momentos de mucha tensión cuando los seguidores del equipo local invadieron la cancha del Ibrox Stadium tras perder en tanda de penales.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Celtic

    Julián Araujo y Celtic empatan derbi de Escocia ante Rangers
    2:06

    Julián Araujo y Celtic empatan derbi de Escocia ante Rangers

    Fútbol
    Julián Araujo empata derbi Celtic vs. Rangers con dos errores en defensa
    1 mins

    Julián Araujo empata derbi Celtic vs. Rangers con dos errores en defensa

    Fútbol
    Partidos del 19 de febrero: Europa League y Copa de Campeones de la Concacaf
    2 mins

    Partidos del 19 de febrero: Europa League y Copa de Campeones de la Concacaf

    Fútbol
    Peso Pluma se 'olvida' de su novia por la culpa de Julián Araujo
    1 mins

    Peso Pluma se 'olvida' de su novia por la culpa de Julián Araujo

    Fútbol
    Peso Pluma ‘cambia’ a su novia por Araujo
    1:24

    Peso Pluma ‘cambia’ a su novia por Araujo

    Fútbol
    Julián Araujo relata la experiencia de 'primerizo' que tuvo en Escocia: "Todos me daban besos"
    1 mins

    Julián Araujo relata la experiencia de 'primerizo' que tuvo en Escocia: "Todos me daban besos"

    Fútbol
    Julián Araujo confiesa que lo llenaron de "besos" en Escocia
    1:42

    Julián Araujo confiesa que lo llenaron de "besos" en Escocia

    Fútbol
    Gol de Julián Araujo causa la alegría desenfrenada del actor Tony Curran
    1 mins

    Gol de Julián Araujo causa la alegría desenfrenada del actor Tony Curran

    Fútbol
    ¡Gol agónico de Julián Araujo! El mexicano da triunfo al Celtic en Escocia
    1:20

    ¡Gol agónico de Julián Araujo! El mexicano da triunfo al Celtic en Escocia

    Fútbol
    Gol de Julián Araujo en triunfo de Celtic ante Kilmarnock en Escocia
    1 mins

    Gol de Julián Araujo en triunfo de Celtic ante Kilmarnock en Escocia

    Fútbol

    El equipo del mexicano Julián Araujo se erigió con la victoria en tanda de penales tras un 0-0 dramático en el que hubo dos goles invalidados por el VAR en tiempo regular.

    Luego de que el Celtic dominara en los cobros por marcador de 2-4 y lograra la hazaña de eliminar al acérrimo rival en su propia casa por cuarta ocasión en la historia, lo cual no ocurría desde hace 69 años, los ánimos en las gradas se calentaron.

    Mientras los jugadores visitantes se felicitaban y festejaban el triunfo con sus seguidores en uno de los costados del estadio, del otro lado saltaron a la cancha un gran número de seguidores de Rangers, algunos con máscaras de color azul para no ser identificados.

    Tras algunos minutos de caos, la policía logró controlar la situación obligando a los fans del Rangers a regresar a las gradas y todo quedó en un susto.

    El Celtic avanzó a semifinales en la Copa escocesa y espera rival, mientras que en liga se mantiene segundo en la tabla general 5 puntos debajo del líder, Hearts.

    Relacionados:
    CelticRangersJulián Araujo

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Polen
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX