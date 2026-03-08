Celtic Fans de Rangers invaden cancha tras perder ante Celtic por penales en Copa El mexicano Julián Araujo tuvo participación en el emocionante partido.

Fans de Rangers invanden cancha vs. Celtic Imagen X

El partido de Cuartos de Final de la Copa de Escocia entre Rangers y Celtic vivió momentos de mucha tensión cuando los seguidores del equipo local invadieron la cancha del Ibrox Stadium tras perder en tanda de penales.

PUBLICIDAD

El equipo del mexicano Julián Araujo se erigió con la victoria en tanda de penales tras un 0-0 dramático en el que hubo dos goles invalidados por el VAR en tiempo regular.

Luego de que el Celtic dominara en los cobros por marcador de 2-4 y lograra la hazaña de eliminar al acérrimo rival en su propia casa por cuarta ocasión en la historia, lo cual no ocurría desde hace 69 años, los ánimos en las gradas se calentaron.

Mientras los jugadores visitantes se felicitaban y festejaban el triunfo con sus seguidores en uno de los costados del estadio, del otro lado saltaron a la cancha un gran número de seguidores de Rangers, algunos con máscaras de color azul para no ser identificados.

Tras algunos minutos de caos, la policía logró controlar la situación obligando a los fans del Rangers a regresar a las gradas y todo quedó en un susto.