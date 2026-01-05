    Futbol

    Julián Araujo en problemas: Celtic anuncia despido a una semana de su llegada

    El club escocés tomó cartas en el asunto tras perder ante Rangers en el debut del lateral mexicano.

    Por:Kevin R. Yu
    El defensa mexicano Julián Araujo recibió malas noticias a una semana de su llegada al Celtic. El club escocés despidió a su entrenador Wilfried Nancy un mes después de haberlo anunciado.

    “El Celtic Football Club anuncia hoy la decisión de rescindir el contrato del entrenador Wilfried Nancy con efecto inmediato. El club agradece a Wilfried su esfuerzo y le desea a él y a su familia lo mejor para el futuro”, comunicó el cuadro escocés.

    La decisión se tomó después de que el Celtic perdiera 1-3 ante el Rangers el sábado pasado que significó el debut de Julián Araujo al ingresar al minuto 68 del partido.

    Wilfried Nancy fue presentado el pasado 4 de diciembre y solo dirigió ocho partidos con saldo de seis derrotas por solo dos victorias.

    Se espera que el Celtic anuncie a su nuevo técnico en las próximas horas. Los Celtas marchan en la segunda posición de la Scottish Premiership con 38 puntos, a seis del líder Hearts.

    El cambio de entrenador preocupa a Julián Araujo, pues fichó con el Celtic luego de estar prácticamente borrado en el Bournemouth donde solo disputó un partido en el primer tramo de la temporada 2025-26.

    Araujo busca sumar minutos para volver a ser considerado por Javier Aguirre en la Selección Mexicana a seis meses del Mundial 2026.

    Julián Araujo ha disputado 16 partidos con el Tri, pero no ha sido convocado por el Vasco desde la Copa Oro, perdiéndose los últimos seis amistosos del 2025.

    El lateral derecho compite con Israel Reyes y Jorge Sánchez por un puesto en la lista final para la Copa del Mundo. Rodrigo Huescas era otro que estaba en la lucha, pero su lesión de ligamentos en la rodilla derecha que sufrió en octubre lo dejaría fuera del Mundial.

    Video Agridulce debut: Julián Araujo juega sus primeros minutos con el Celtic
