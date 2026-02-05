Mundial 2026 Mundial Brasil 2018: La lesión de James Rodríguez con la selección de Colombia El colombiano es uno de los grandes jugadores del mundo que se han tenido que retirar de una Copa Mundial por lesión.

Video Mundial 2018: La lesión de James Rodríguez



James Rodríguez es uno de los principales jugadores que dejaron de competir en Copa del Mundo por lesión, como campeón de goleo en 2014 llegó con altas expectativas para cumplir con su segundo campeonato en 2018.

PUBLICIDAD

Sin embargo, para el colombiano fue una etapa de lesiones, debido a una molestia muscular entró de cambio contra Japón a los 59 minutos y poco pudo hacer para evitar la derrota 2-1.

Ya recuperado, James saltó como titular y lució ante Polonia al dar dos asistencias para el triunfo contundente 3-0.

En el último partido de la Fase de Grupos repitió la oncena ante Senegal, pero a los 31 minutos se resintió y debió abandonar el encuentro, ya no se recuperó, causando baja para el juego de Octavos de Final contra Inglaterra, donde el conjunto cafetero resintió la ausencia, resistió hasta la serie de penales y quedó eliminado.