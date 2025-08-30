Video ¡Regresa! ‘Tano’ Ortiz ya tiene equipo y es un histórico

Fernando Ortiz volverá a la actividad como director técnico y luego de varios años por la Liga MX donde dirigió al América, Monterrey y Santos Laguna después de tres Semifinales y un juego atractivo en varios casos, aunque sin alcanzar el título de campeón.

‘Tano’ Ortiz, de 47 años de edad, vuelve a los banquillos de Sudamérica, donde debutó como entrenador cuando tomó en una primera etapa al Sol de América de Paraguay y después al Sportivo Luqueño.

Su paso por Santos Laguna fue el de menor rendimiento, pues incluso en el Clausura 2025 acabó en la última posición, lo que detonó su salida de los Guerreros y tras casi tres meses, volverá a las canchas desde el banquillo.

‘Tano’ Ortiz fue nombrado este sábado como director técnico de Colo Colo de Chile, que el próximo 14 de septiembre disputará su primer título, la Supercopa de ese país frente a la U. de Chile, que recientemente vio suspendido su partido ante Independiente de Argentina por violencia en las gradas de Avellaneda.

“¡Bienvenido Fernando Ortiz al Eterno Campeón! Tras la reunión de hoy sábado, por unanimidad el directorio de B&N confirma al argentino Fernando Ortiz como el nuevo entrenador del Cacique”, anunció Colo Colo a través de sus redes sociales.

Fernando Ortiz llegó a un acuerdo por contrato hasta finales de 2026 y si bien el siguiente juego de Colo Colo es ante U. de Chile en la Liga de Primera chilena, su debut puede darse hasta la Supercopa y en la tabla del futbol chileno es décimo, a 25 puntos de distancia del líder.