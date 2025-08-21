Video Recuento de los daños: Varios heridos, uno de gravedad, y destrozos en el estadio

Era una fiesta del futbol, al menos eso se suponía, pero terminó en una guerra. La Universidad de Chile confirmó este jueves que 19 hinchas del club están hospitalizados en tres distintos hospitales con diferentes niveles de gravedad.

Esto luego de los enfrentamientos durante el partido entre Independiente y la U. de Chile, vuelta de los Cuartos de Final de la Copa Sudamericana, que se celebró en el Estadio Libertadores de América en Avellaneda.

Uno de los seguidores chilenos está en estado grave y debió ser operado de urgencia.

Según informa el diario argentino Olé, los heridos están repartidos en tres hospitales: el hospital Fiorito de Avellaneda, el hospital Presidente Perón de Sarandí y el hospital de Wilde.

Por su parte, el embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, explicó a Radio ADN la situación y tras decir que el hincha que "cayó está fuera de peligro" dio a conocer el número de personas detenidas por los incidentes.

"Las personas detenidas son 97, entre ellos tres mujeres y cinco menores. Están identificándolos y esperando la tarea del fiscal. Se aplicarán los procedimientos normales en estos casos", explicó el diplomático.

También, trascendió que el presidente del club andino Michael Clark e Ignacio Asenjo, gerente general, visitaron los hospitales donde están los heridos.

“Lo que pasó hoy es una tragedia y todo el mundo lo vio. Veníamos a ver un partido de futbol y mirá en lo que estamos metidos”, señaló Clark en declaraciones recogidas por el diario Olé.

"Veremos qué pasará con el partido (que fue suspendido a los dos minutos del segundo tiempo cuando estaba igualado a un gol). Llegará el momento de defender los intereses del club, pero hoy lo más importante es ver cómo está nuestra gente", aseguró el directivo, tras afirmar que ya está en contacto con el gobierno de su país.

Por otro lado, ESPN reporta que tras los incidentes en el Estadio Libertadores de América, casa de Independiente, el escenario es desolador con baños, pasillo y accesos "convertidos en un escenario de posguerra".

Los portones fueron derribados, las rejas forzadas y los chapones arrancados. Además, los baños están destrozadas, hay butacas arrancadas.

Los puestos de comida saqueados y ropa de hinchas visitantes "abandonadas tras la agresión de la barra local", así como sangre en distintas zonas del inmueble.

El reporte destaca que incluso el transporte de la delegación de Universidad de Chile "fue atacado cuando los futbolistas aún permanecían en el interior del estadio".

Los terribles hechos

Los hechos iniciaron cuando aficionados chilenos lanzaron objetos desde la parte alta del inmueble a los seguidores argentinos, apostados en la parte baja, y ante estas agresiones la barra de Independiente respondió de una forma muy agresiva.

Los hinchas del 'Rojo' subieron y comenzaron a golpear con piedras, y palos a los andinos. Incluso, los desnudaron ante la nula seguridad que había en la zona donde se ubicaban los visitantes.

A través de redes sociales, se hicieron virales las lamentables imágenes de la brutalidad con la que fueron golpeadas las personas que quedaron lesionadas e inconscientes en las gradas del estadio.