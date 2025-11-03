El futbol está de luto por el fallecimiento del técnico bosnio, Mladen Zizovic, quien se desvaneció en pleno partido de su equipo el Radnički 1923 y minutos después perdiera la vida en un hospital.

Cuando se jugaba el minuto 22 del juego frente al Mladost de la liga serbia, el estratega se sintió mal y cayó al piso . De inmediato las asistencias médicas atendieron al técnico y lo trasladaron a un hospital donde no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

El partido, que se detuvo por unos instantes, se reanudó a los minutos y justo antes de que terminara la primera parte, el árbitro detuvo el juego y les informó a los futbolistas el fallecimiento de Mladen Zizovic.

Al recibir la dura noticia los futbolistas de ambos equipos se fueron al césped y algunos rompieron en llanto ante las cámaras y aficionados que se dieron cita en el partido que tuvo que ser suspendido.

“Con el más profundo dolor informamos al público, aficionados y amigos del deporte que nuestro jefe del personal profesional, Mladen Zizovic, falleció durante el partido de esta noche entre Mladost y Radnicki 1923 en Lucani”, fue el mensaje del equipo en redes sociales.