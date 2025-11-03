    Mladen Zizovic

    Fallece técnico bosnio y así recibieron la noticia los jugadores en pleno partido

    Mladen Zizovic se desvaneció durante el partido y fue trasladado al hospital donde no pudieron salvarle la vida.

    Raúl Martínez.
    El futbol está de luto por el fallecimiento del técnico bosnio, Mladen Zizovic, quien se desvaneció en pleno partido de su equipo el Radnički 1923 y minutos después perdiera la vida en un hospital.

    Cuando se jugaba el minuto 22 del juego frente al Mladost de la liga serbia, el estratega se sintió mal y cayó al piso . De inmediato las asistencias médicas atendieron al técnico y lo trasladaron a un hospital donde no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

    El partido, que se detuvo por unos instantes, se reanudó a los minutos y justo antes de que terminara la primera parte, el árbitro detuvo el juego y les informó a los futbolistas el fallecimiento de Mladen Zizovic.

    Al recibir la dura noticia los futbolistas de ambos equipos se fueron al césped y algunos rompieron en llanto ante las cámaras y aficionados que se dieron cita en el partido que tuvo que ser suspendido.

    “Con el más profundo dolor informamos al público, aficionados y amigos del deporte que nuestro jefe del personal profesional, Mladen Zizovic, falleció durante el partido de esta noche entre Mladost y Radnicki 1923 en Lucani”, fue el mensaje del equipo en redes sociales.

