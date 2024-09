"Hay veces que se menosprecia el futbol mexicano, incluso ustedes los mexicanos se menosprecian, es un futbol distinto, pero a mí me encanta, quizás sea por esa mentalidad (poca exportación), pero en condiciones hay quienes juegan muy bien y muchos chicos que son mejores día a día".

OFRECIERON DISCULPAS A DARÍO BENEDETTO CUANDO LLEGÓ A BOCA JUNIORS

"No era consciente, no se veía el futbol mexicano, le tengo respeto al futbol mexicano, se me ha criticado mucho cuando pasé al América y para mí, es el club más grande de México, cuando llegué a Boca, la gente se impacienta en los primeros partidos.