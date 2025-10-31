    Futbol

    Suspendidos 149 árbitros turcos por apuestas

    Hasta 22 de ellos son de la primera división del futbol de aquel país europeo.

    Por:
    Omar Carrillo.
    Video ¡Enorme escándalo! Suspendidos 149 árbitros turcos por apuestas

    Ciento cuarenta y nueve árbitros, y árbitros asistentes fueron suspendidos por la Federación Turca de Futbol por estar implicados en apuestas.

    Así lo informó el organismo que rige el futbol de aquella nación. Además, anadió que las sanciones van entre ocho meses y un año, y aún están bajo investigación tres colegiados más.

    Y se supo que 22 de ellos (siete centrales y 15 asistentes) pitan en la primera división.

    “La reputación del futbol turco se construye sobre la santidad del esfuerzo en el campo y la integridad inquebrantable de la justicia. Cualquier acto que traicione estos valores no es meramente una violación de las reglas, si no un rompimiento de la confianza”, aseguró el presidente de la federación turca, Ibrahim Hacıosmanoglu, a través de un comunicado de prensa.

    El Consejo de Disciplina de la Federación Turca de Futbol (TFF) ya tenía estudiado el caso de 571 árbitros de las ligas profesionales del país y el lunes se supo que 371 tenían cuentas personales en sitios webs de apuestas, 152 eran usadas de manera activa.

    Hacıosmanoglu, también aseguró que 10 hicieron, cada uno de ellos, apuestas en cinco años en más de 10.000 partidos. Incluso, alguno lo hizo en 18,227 encuentros, mientras algunos más solo realizaron una.

    Además, el diario Haberturk aseguró que fuentes judiciales le revelaron que, también, hay investigaciones, por la misma razón, contra clubes y unos 3.700 jugadores .

    Video Escándalo en la NBA: arrestan a dos figuras por apuestas ilegales

