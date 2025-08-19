    Rangers

    Brujas anota tres goles en el primer tiempo para batir al Rangers en la ida de Playoffs

    El cuadro belga marcó los goles suficientes desde el primer tiempo para batir por primera vez al conjunto escocés en la Copa de Europa.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video Resumen | Rangers sufre dolorosa derrota ante Brujas en casa

    Rangers vs. Brujas abrió parte de los partidos de ida de los Playoffs de la UEFA Champions League 2025-2026 en el Ibrox Stadium en busca de un lugar en la Fase de Liga de la Competición de cara al sorteo a realizarse el 28 de agosto.

    Con tres goles en el primer tiempo por medio de Romeo Vermant, Jorne Spileers y Brandon Mechele bastaron para que Brujas sepultara las aspiraciones locales de tratar de remontar un marcador demasiado holgado.

    Rangers trató de reaccionar, lo hizo con un gol en el inicio de la segunda parte por medio de Danilo Pereira y luego vio anulado un gol a 10 minutos del final por una falta en el área chica sobre el portero.

    Fue la primera victoria de Brujas sobre Rangers, la vez anterior que lo enfrentó fue en la Fase de Grupos de la entonces Copa de Europa 1992-1993 cuando empató 1-1 en la ida en Bélgica y Rangers se impuso en casa en la vuelta por 2-1.

    El partido de vuelta entre Brujas y Rangers será la otra semana, el miércoles 27 de agosto en el Jan Breydel Stadion en busca de certificar su pase a la siguiente ronda de la UEFA Champions League 2025-2026.

    LA CASA PIERDE EN LA IDA DE LOS PLAYOFFS DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

    Este martes hubo otros dos partidos, Crvena Zvezda perdió en casa 1-2 ante Pafos de Chipre mientras que el húngaro Ferencvaros cayó 1-3 ante Qarabag de Azerbaiyán.

    El miércoles habrá cuatro partidos más para definir los últimos cupos a la Fase de Liga con el Basel vs. Copenhagen, donde milita el mexicano Rodrigo Huescas; Bodo/Glimt vs. Sturm Graz, Celtic vs. Kairat Almaty y Fenerbahce vs. Benfica.


