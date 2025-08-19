Rangers vs. Brujas abrió parte de los partidos de ida de los Playoffs de la UEFA Champions League 2025-2026 en el Ibrox Stadium en busca de un lugar en la Fase de Liga de la Competición de cara al sorteo a realizarse el 28 de agosto.

Con tres goles en el primer tiempo por medio de Romeo Vermant, Jorne Spileers y Brandon Mechele bastaron para que Brujas sepultara las aspiraciones locales de tratar de remontar un marcador demasiado holgado.

Fue la primera victoria de Brujas sobre Rangers, la vez anterior que lo enfrentó fue en la Fase de Grupos de la entonces Copa de Europa 1992-1993 cuando empató 1-1 en la ida en Bélgica y Rangers se impuso en casa en la vuelta por 2-1.

El partido de vuelta entre Brujas y Rangers será la otra semana, el miércoles 27 de agosto en el Jan Breydel Stadion en busca de certificar su pase a la siguiente ronda de la UEFA Champions League 2025-2026.

LA CASA PIERDE EN LA IDA DE LOS PLAYOFFS DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

El miércoles habrá cuatro partidos más para definir los últimos cupos a la Fase de Liga con el Basel vs. Copenhagen, donde milita el mexicano Rodrigo Huescas; Bodo/Glimt vs. Sturm Graz, Celtic vs. Kairat Almaty y Fenerbahce vs. Benfica.