    Fenerbahçe

    Edson Álvarez da asistencia con el Fenerbahçe en la Liga turca

    El mediocampista mexicano fue el protagonista en el segundo gol de su equipo que goleó por 4-0 al Konyaspor.

    Video Edson Álvarez da su primera asistencia con el Fenerbahće en la Liga turca

    Edson Álvarez fue titular y dio una asistencia en el partido entre su equipo, el Fenerbahçe, y el Konyaspor, el cual terminó en el triunfo de los locales por un claro 4-0, choque válido por la Jornada 16 de la Liga de Turquía.

    El exjugador del América, Ajax y West Ham United recuperó, luchó y en pleno forcejeo pasó para asistir a su compañero Mert Müldür, quien puso el segundo tanto de su equipos al minuto 30. Esta es la primera acción de gol en la que participa ‘El Machín’ desde su llegada al conjunto turco.

    Dos minutos antes, de penal, Talisca había marcado el primer gol del partido y el mismo brasileño puso el 3-0 antes del descanso.

    En la segunda mitad el exjugador de Real Madrid Marco Asensio puso el 4-0 definitivo a los 87 minutos.

    Edson Álvarez, que se sigue consolidando en la titular de su equipo, dejó el campo al minuto 78 para darle paso a Bartug Elmaz.

    Con este resultado, el Fenerbahce sigue en el segundo puesto de la liga turca con 36 unidades, a solo 3 del líder, el Galatasaray.

    Relacionados:
    FenerbahçeEdson ÁlvarezKonyaspor

