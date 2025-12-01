Video La reacción de Edson Álvarez al recibir elogios de sus rivales

La Jornada 14 de la Superliga de Turquía se quedó cerca de presenciar el primer gol de Edson Álvarez en el clásico entre Fenerbahce y Galatasaray.

El Galatasaray se adelantó en el marcador a los 27 minutos con el disparo de Leroy Sané que se desvió en uno de los centrales del Fenerbahce y que terminaría por sentenciar el derbi a su favor.

Cerca del final de la primera parte, Edson Álvarez marcaba su primer gol en el futbol turco tras una serie de rebotes en un tiro de esquina accidentado. El seleccionado mexicano intentó controlar el balón, pero este le rebotó en la pierna y terminó por colarse al fondo de la red con mucha fortuna.

Pese al festejo, momentos después se dio a conocer una mano en la jugada previa al gol y el tanto de Edson quedó invalidado por el VAR.