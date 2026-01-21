Mundial 2026 Guillermo Ochoa vuelve a dejar la potería en cero con Limassol FC Esta vez fue en partido de eliminación directa, luego de que Limassol FC clasificara dentro de la Copa de Chipre.

Video Memo Ochoa cuelga el cero en su portería por segundo partido al hilo

El portero mexicano Guillermo Ochoa mantuvo por segundo partido consecutivo la portería en cero, luego de la victoria del Limassol FC por 0-1 ante Aris Limassol en los Octavos de Final de la Copa de Chipre.

El portugués Sergio Conceicao hizo el único gol del encuentro en los últimos instantes del partido, al 90+6’, con un gol de penal que permitió a Limassol FC clasificar a los Cuartos de Final coperos. Fue su segundo gol esta campaña en la Copa.

PUBLICIDAD

Para Guillermo Ochoa fue el segundo encuentro en el que mantuvo en cero al Limassol FC, luego del triunfo del fin de semana pasado por 0-2 ante Akritas Chlorakas por la Jornada 18 de la Liga de Chipre.

Como visitante fue el cuarto partido seguido sin que Guillermo Ochoa permita gol, tres de la Liga y el de este miércoles dentro de la Copa de Chipre. El último juego fuera de casa en el que permitió un gol fue en la victoria por 1-3 ante Omonia Aradippou a inicio de diciembre pasado.

El siguiente partido del Limassol FC y Memo Ochoa será ante Anorthosis este domingo 25 de enero a las 8:00 horas tiempo del Centro de México, 9:00 horas tiempo del Este, en busca de su quinto partido seguido sin recibir gol como visitante para el guardameta mexicano.