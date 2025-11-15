Brasil supera a Senegal en Londres y afina su preparación al Mundial 2026

Brasil cerró con triunfo su presentación en Londres al s uperar 2-0 a Senegal en un amistoso de la fecha FIFA que sirvió como preparación para el Mundial de 2026.

PUBLICIDAD

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti se impuso con autoridad en el Emirates Stadium, en un encuentro que mantuvo un ritmo elevado desde los primeros minutos y que enfrentó a dos selecciones poco habituales entre sí en el calendario internacional.

Senegal, con varias figuras de larga trayectoria en Europa, ofreció resistencia en la primera media hora y generó peligro mediante ataques directos. Sin embargo, Brasil encontró la ventaja gracias a una acción colectiva que dejó a Estevao en posición de remate por el sector derecho del área. El delantero resolvió con un zurdazo cruzado que venció a Mendy y abrió el marcador a los 27 minutos.

El segundo gol llegó poco después, a los 34, tras una jugada preparada en un tiro libre desde la derecha. Rodrygo habilitó a Casemiro, quien controló con precisión y definió de manera ajustada. La acción fue validada tras revisión del VAR.

En el complemento, Senegal adelantó líneas y exigió en varias ocasiones a Ederson, mientras que Brasil administró la ventaja e intentó ampliar el resultado. La nota negativa fue la salida de Gabriel Magalhães por una molestia muscular en el abductor.