Cuauhtémoc Blanco rompe el silencio tras polémica y esta es su justificación

Cuauhtémoc Blanco, exfutbolista y actual diputado federal por el partido Morena, rompió el silencio después de ser sorprendid o en una sesión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en el Congreso de la Unión mientras él estba jugando pádel.

La sesión 'contó' con Blanco, quien conectado de forma virtual, pidió que se le contara la asistencia a la referida sesión dentro de la sección a la cual pertenece en el Congreso de la Unión.

PUBLICIDAD

Al estar desde una cancha de pádel, Blanco se justificó y señaló que su cuerpo necesita el ejercicio, según relató el también exgobernador de Morelos.

“En primera, me encanta el pádel, no solamente juego pádel. Juego basquetbol, me hice unos estudios porque necesito hacer ejercicio. Luego de nueve años mi corazón necesita otra vez hacer ejercicio”, dijo Blanco.