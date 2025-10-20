    Cuauhtémoc Blanco

    Cuauhtémoc Blanco genera polémica al jugar pádel

    El exfutbolista del América y ahora diputado dio de que hablar en horas de trabajo.

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video ¡Con las manos en la masa! Cuauhtémoc genera polémica por esto

    El exjugador del América y ahora diputado, Cuauhtémoc Blanco, generó polémica por estar jugando pádel en horas de trabajo.

    Durante una reunión remota de la Comisión de presupuestos, el exfutbolista en primera instancia pidió que le pusieran asistencia, sin embargo, lo que le pedían era su voto mientras de fondo se escuchaban sonidos de raquetazos lo que provocó molestia y burlas de los demás legisladores.

    PUBLICIDAD

    Mientras Cuauhtémoc Blanco no respondía, otros legisladores señalaron que ni sabía de que se trataba la reunión por estar jugando pádel:

    “Está jugando pádel, no sabe ni qué está votando”; “Pon atención Cuauhtémoc”; “Anda jugando pádel hasta acá se oyen los raquetazos”; se escucha en la llamada remota.

    A pesar de ser un servidor público, Cuauhtémoc Blanco no se aleja del deporte ya que en varias ocasiones se le ha visto jugar con las leyendas del América donde sigue luciéndose con golazos.

    Video ¡Faitelson reacciona a los golazos de Cuauhtémoc Blanco contra las Chivas!

    Más sobre Liga MX

    2 min
    Liguilla Liga MX: Clasificados al momento en el Apertura 2025

    Liguilla Liga MX: Clasificados al momento en el Apertura 2025

    1 min
    Álvaro Fidalgo 'explota' contra Kevin Álvarez en el Clásico Joven

    Álvaro Fidalgo 'explota' contra Kevin Álvarez en el Clásico Joven

    1:55
    Como NBA y NFL: Liga MX estudia medidas para temas de violencia

    Como NBA y NFL: Liga MX estudia medidas para temas de violencia

    1:04
    ¡Atentos! Filtran estatus de la lesión de JJ Macías de cara a la doble jornada

    ¡Atentos! Filtran estatus de la lesión de JJ Macías de cara a la doble jornada

    1 min
    Confirman que lesión de JJ Macías con Pumas no es de gravedad previo a doble jornada

    Confirman que lesión de JJ Macías con Pumas no es de gravedad previo a doble jornada

    Relacionados:
    Cuauhtémoc BlancoAmérica

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tomy Zombie
    Gratis
    Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    Tráiler: La Trevi sin filtro
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD