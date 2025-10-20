Video ¡Con las manos en la masa! Cuauhtémoc genera polémica por esto

El exjugador del América y ahora diputado, Cuauhtémoc Blanco, generó polémica por estar jugando pádel en horas de trabajo.

Durante una reunión remota de la Comisión de presupuestos, el exfutbolista en primera instancia pidió que le pusieran asistencia, sin embargo, lo que le pedían era su voto mientras de fondo se escuchaban sonidos de raquetazos lo que provocó molestia y burlas de los demás legisladores.

Mientras Cuauhtémoc Blanco no respondía, otros legisladores señalaron que ni sabía de que se trataba la reunión por estar jugando pádel:

“Está jugando pádel, no sabe ni qué está votando”; “Pon atención Cuauhtémoc”; “Anda jugando pádel hasta acá se oyen los raquetazos”; se escucha en la llamada remota.

A pesar de ser un servidor público, Cuauhtémoc Blanco no se aleja del deporte ya que en varias ocasiones se le ha visto jugar con las leyendas del América donde sigue luciéndose con golazos.