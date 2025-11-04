    Futbol

    Cristiano Ronaldo se expresa así del presidente Donald Trump

    El delantero de Portugal le mandó un mensaje al primer mandatario en la playera que le obsequió.

    Alonso Ramírez.
    Cristiano Ronaldo siempre está en el foco mediático, ya sea por algo extraordinario en el campo de juego o por una declaración polémica, esta vez reveló algo que nadie esperaba sobre el presidente de Estados Unidos.

    Durante una entrevista con el presentador Piers Morgan, declaró que Donald Trump “es uno de los tipos que puede ayudar a cambiar al mundo”, esto lo dijo luego de que le preguntaran sobre la camiseta que le firmó al primer mandatario en la que decía “Jugando por la paz”.

    En esa misma charla hizo otra gran revelación a cerca de su futuro dentro del futbol profesional y esto dejó a toda la afición con la incertidumbre.

    Esto es lo más caro que ha comprado Cristiano Ronaldo

    Dentro de la misma plática con Piers Morgan, Cristiano Ronaldo bromeó sobre lo que usa de accesorios en su vestimenta, se refirió al anillo que le regaló su mujer Georgina y un reloj que le regaló una marca que patrocina.

    En este tema, le preguntaron sobre la cosa más cara que ha comprado y la respuesta fue “un avión”, que ha cambiado recientemente ya que tenía uno desde los 13 años.

    Cristiano Ronaldo revela que hará cuando se retire del futbol

