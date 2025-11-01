Cristiano Ronaldo no para de anotar y suma doblete con Al-Nassr

Video Indomable: CR7 llega a los 950 y el Al-Nassr gana en Liga árabe

Cristiano Ronaldo no para de anotar y este sábado volvió a hacerse presente en el marcador y anotó los dos goles para su equipo, el Al-Nassr, durnate la victor por 2-1 ante el Al-Feiha en el partido de la Jornada 7 de la Liga de Arabia Saudita .

El conjunto visitante comenzó dando la sorpresa, pues a los 13 minutos el español Jason abrió la cuenta con un buen remate.

Sin embargo, a los 37 minutos y tras una buena combinación dentro del área, el atacante portugués marcó el empate ante la salida del portero panameño Orlando Mosquera.

En el último suspiro del partido, de nueva cuenta Cristiano, de pena máxima, le dio la victoria a su equipo que sigue con marca perfecta al sumar 21 puntos tras siete partidos.

Con sus dos tantos anotado este sábado, CR7 suma ya 952 goles en su carrera profesional y queda solo 48 de la cifra de la histórica los 1.000 tantos.