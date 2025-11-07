Cristiano Ronaldo revela los motivos por los que no asistió al funeral de Diogo Jota

Video Cristiano revela los dos motivos por los que no fue al funeral de Diogo Jota

Cristiano Ronaldo explicó los motivos por los que decidió no asistir al funeral de su compatriota y amigo Diogo Jota, durante un fragmento de la entrevista que concedió al periodista británico Piers Morgan.

“Dos cosas, la gente me critica mucho, pero no me importa, porque cuando sientes que tienes la consciencia tranquila no tienes que preocuparte por lo que dicen los demás”, declaró el capitán de la selección de Portugal.

El astro portugués reveló que su ausencia se debió, en parte, a una experiencia personal. “ Uno de los motivos por los que no fui (al funeral) es porque desde que mi padre falleció nunca he vuelto a pisar un cementerio”.

El exjugador del Real Madrid, Juventus y Manchester Unied también señaló que su presencia podría haber desviado la atención mediática. “ Todos saben mi reputación, allí donde voy todo se convierte en un circo. Si hubiera ido, la atención habría ido hacia mí y no quería eso. Lloré mucho, Diego era uno de nosotros”.

Sobre su relación con el fallecido futbolista, CR7, que está muy cerca de llegar a los 1.000 goles en su carrera, destacó el carácter reservado y noble de Diogo Jota. “Era un buen tipo, tranquilo y, como saben, un buen jugador, pero, como se suele decir, no era de los que hablan mucho… Me gustaba mucho reunirme con él, compartir buenos momentos. Fue triste”.