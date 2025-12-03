Video ¿Piensa en el retiro? Neymar y el gran negocio que acaba de firmar

Neymar volvió a tener una noche de ensueño con el Santos como en los viejos tiempos, l uego de lucirse con un Hat-Trick para hacer historia con el ‘Peixe’ que salió de la zona del descenso en el Brasileirao.

El astro brasileño, quien se encuentra en la mira de los aficionados y la prensa por una supuesta lesión, saltó como titular para el encuentro frente al Juventude y fue en la segunda parte donde brilló con un triplete para llegar a 150 goles con el Santos.

Su primera anotación cayó al minuto 56 tras un disparo de pierna derecha tras una gran jugada colectiva. El doblete llegó al 66’ con un tiro cruzado que venció al portero rival.

Y completó su gran noche con un penal a los 73 minutos para poner el 3-0 final del Santos sobre Juventude para que el Peixe salga de la zona de descenso a una jornada de que concluya el Brasileirao.

Cabe destacar que Neymar ha marcado cinco goles en los últimos dos compromisos del Santos justo cuando más su equipo lo necesitaba.