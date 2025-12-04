El futbol no se detiene y la actividad del jueves 4 de diciembre del 2025 nos regala emocionantes juegos en todos los frentes como en la Copa de Italia, la Premier League de Inglaterra, la Copa del Rey de España y en la Liga Nacional de Honduras.

En la Copa de Italia, el AC Milan de Santiago Gimenez visitará a la Lazio en los Cuartos de Final del torneo.

En la liga inglesa, Manchester United recibirá al West Ham, mientras en el torneo ibérico destacan los encuentros entre Cartagena y Valencia, así como en Extremadura vs. Sevilla.

Finalmente en la liga catracha, Marathon recibirá al UPNFM.

Partidos del jueves 4 de diciembre del 2025

Copa de Italia

- Lazio vs. AC Milan - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT.

Premier League

- Manchester United vs. West Ham - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT.

Copa de Rey

- Cartagena vs. Valencia - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT.

- Extremadura vs. Sevilla - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT.

Liga Nacional Honduras

- Marathon vs. UPNFM - El partido inicia a las 3:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 4:00 pm, a las 3:00 pm CT y a la 1:00 pm PT.