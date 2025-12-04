    CONCACAF

    Ronaldo Cisneros y Alajuelense se consagran tricampeones de la Copa Centroamericana

    El ex jugador de las Chivas volvió a ser factor con los ticos que se convirtieron tricampeones de Centroamérica.

    Por:
    Raúl Martínez.
    Ronaldo Cisneros, ex jugador de las Chivas, sigue enrachado con el Alajuelense luego de ser factor para que el equipo tico conquistara la Copa Centroamericana de Concacaf.

    Y es que el futbolista mexicano volvió a marcar en el partido de vuelta ante el Xelajú luego de que en la ida también se hiciera presente en el marcador.

    Tras el empate a un gol en Costa Rica, el Alajuelense buscaba dar la vuelta en Guatemala y fue el cuadro de los Manudos q uien se adelantó en el marcador con gol desde el punto penal de Ronaldo Cisneros al engañar al portero rival.

    Minutos después el Xelajú anotó el 2-2 en el global para mandar el encuentro a tiempo extra y posteriormente a tanda de penales donde el Alajuelense se impuso para convertirse en tricampeones de la región.

    Con su gol en la final de vuelta, Cisneros llegó a siete anotaciones con Alajuelense desde su llegada en agosto pasado al cuadro costarricense y ahora con el conjunto Tico disputará la próxima Concacaf Champions Cup donde se podrá enfrentar contra equipos mexicanos.

    Relacionados:
    CONCACAFFutbolAlajuelenseRonaldo Cisneros

