Video El exjugador de Chivas que la está rompiendo con goles en el extranjero

Ronaldo Cisneros, ex jugador de las Chivas, sigue enrachado con el Alajuelense luego de ser factor para que el equipo tico conquistara la Copa Centroamericana de Concacaf.

Y es que el futbolista mexicano volvió a marcar en el partido de vuelta ante el Xelajú luego de que en la ida también se hiciera presente en el marcador.

PUBLICIDAD

Tras el empate a un gol en Costa Rica, el Alajuelense buscaba dar la vuelta en Guatemala y fue el cuadro de los Manudos q uien se adelantó en el marcador con gol desde el punto penal de Ronaldo Cisneros al engañar al portero rival.

Minutos después el Xelajú anotó el 2-2 en el global para mandar el encuentro a tiempo extra y posteriormente a tanda de penales donde el Alajuelense se impuso para convertirse en tricampeones de la región.

Con su gol en la final de vuelta, Cisneros llegó a siete anotaciones con Alajuelense desde su llegada en agosto pasado al cuadro costarricense y ahora con el conjunto Tico disputará la próxima Concacaf Champions Cup donde se podrá enfrentar contra equipos mexicanos.