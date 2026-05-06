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    Toluca vs. LAFC: Horario y dónde ver el partido de Semifnales de la Concacaf Champions Cup 2026

    Se define la Final de la Concachampions 2026 con el vencedor entre Diablos Rojos y angelinos.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video Toluca vs. LAFC: Así puedes ver la Semifinal de la Concacaf Champions Cup

    El partido de Toluca vs. LAFC de las Semifinales de Vuelta de la Concacaf Champions Cup 2026 definirá la Final del torneo a jugarse el 30 de mayo.

    De cara a este partido de Vuelta, los Diablos Rojos vienen de su actividad en la Liguilla tras jugar la Ida ante Pachuca de Cuartos de Final y están obligados a ganar para poder avanzar, aunque deberá hacerlo sin recibir gol.

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    El cuadro del LAFC empató 2-2 ante San Diego el pasado fin de semana. Los californianos con Heung-min Son deben empatar o hasta perder por un gol de diferencia, siempre y cuando anoten dos de visitante.

    HORARIO Y DÓNDE VER TOLUCA VS. LAFC


    De cara al Toluca vs. LAFC, el cuadro de la MLS llega con ventaja después de ganar 2-1 en el BMO Stadium, aunque el equipo de la Liga MX tiene a su favor el haber anotado como visitante.

    El único marcador que puede llevar el partido a los tiempos extra es el triunfo de Toluca por 2-1.

    • Cuándo es el partido Toluca vs. LAFC: Miércoles 6 de mayo en el Estadio Nemesio Diez en Toluca, México.
    • Horario del partido Toluca vs. LAFC: A las 7:30 pm de la Ciudad de México y a las 9:30 pm del Este, 8:30 pm del Centro y 6:30 del Pacífico en los Estados Unidos.
    • Dónde ver el partido Toluca vs. LAFC: Este encuentro podrás verlo a través de UniMás, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y Disponible en ViX en los Estados Unidos.
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