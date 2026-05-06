Toluca Toluca vs. LAFC: Horario y dónde ver el partido de Semifnales de la Concacaf Champions Cup 2026 Se define la Final de la Concachampions 2026 con el vencedor entre Diablos Rojos y angelinos.

Video Toluca vs. LAFC: Así puedes ver la Semifinal de la Concacaf Champions Cup

El partido de Toluca vs. LAFC de las Semifinales de Vuelta de la Concacaf Champions Cup 2026 definirá la Final del torneo a jugarse el 30 de mayo.

De cara a este partido de Vuelta, los Diablos Rojos vienen de su actividad en la Liguilla tras jugar la Ida ante Pachuca de Cuartos de Final y están obligados a ganar para poder avanzar, aunque deberá hacerlo sin recibir gol.

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El cuadro del LAFC empató 2-2 ante San Diego el pasado fin de semana. Los californianos con Heung-min Son deben empatar o hasta perder por un gol de diferencia, siempre y cuando anoten dos de visitante.

HORARIO Y DÓNDE VER TOLUCA VS. LAFC



De cara al Toluca vs. LAFC, el cuadro de la MLS llega con ventaja después de ganar 2-1 en el BMO Stadium, aunque el equipo de la Liga MX tiene a su favor el haber anotado como visitante.

El único marcador que puede llevar el partido a los tiempos extra es el triunfo de Toluca por 2-1.