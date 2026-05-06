Toluca vs. LAFC: Horario y dónde ver el partido de Semifnales de la Concacaf Champions Cup 2026
Se define la Final de la Concachampions 2026 con el vencedor entre Diablos Rojos y angelinos.
El partido de Toluca vs. LAFC de las Semifinales de Vuelta de la Concacaf Champions Cup 2026 definirá la Final del torneo a jugarse el 30 de mayo.
De cara a este partido de Vuelta, los Diablos Rojos vienen de su actividad en la Liguilla tras jugar la Ida ante Pachuca de Cuartos de Final y están obligados a ganar para poder avanzar, aunque deberá hacerlo sin recibir gol.
El cuadro del LAFC empató 2-2 ante San Diego el pasado fin de semana. Los californianos con Heung-min Son deben empatar o hasta perder por un gol de diferencia, siempre y cuando anoten dos de visitante.
HORARIO Y DÓNDE VER TOLUCA VS. LAFC
De cara al Toluca vs. LAFC, el cuadro de la MLS llega con ventaja después de ganar 2-1 en el BMO Stadium, aunque el equipo de la Liga MX tiene a su favor el haber anotado como visitante.
El único marcador que puede llevar el partido a los tiempos extra es el triunfo de Toluca por 2-1.
- Cuándo es el partido Toluca vs. LAFC: Miércoles 6 de mayo en el Estadio Nemesio Diez en Toluca, México.
- Horario del partido Toluca vs. LAFC: A las 7:30 pm de la Ciudad de México y a las 9:30 pm del Este, 8:30 pm del Centro y 6:30 del Pacífico en los Estados Unidos.
- Dónde ver el partido Toluca vs. LAFC: Este encuentro podrás verlo a través de UniMás, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y Disponible en ViX en los Estados Unidos.