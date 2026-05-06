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    Toluca vs. LAFC ¡EN VIVO! Goles, resumen, resultado del partido semifinal de Concacaf Champions League

    Los Diablos Rojos buscarán remontar el marcador ante los angelinos en el Nemesio Diez y acceder a la final.

    Por:
    Alonso Ramírez
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    Toluca recibirá al LAFC en la Semifinal de vuelta de la Concacaf Champions Cup, encuentro que se disputará en la cancha del Nemesio Diez.

    El partido de ida terminó con marcador de 2-1 para el conjunto de Los Ángeles, por lo que los Diablos Rojos necesitan darle la vuelta para ganar.

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    Las acciones del partido

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