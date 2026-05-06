Toluca Toluca vs. LAFC ¡EN VIVO! Goles, resumen, resultado del partido semifinal de Concacaf Champions League Los Diablos Rojos buscarán remontar el marcador ante los angelinos en el Nemesio Diez y acceder a la final.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video ¡Arde el infierno! Helinho marca desde los 11 pasos para el gol que los pone en la Final

Toluca recibirá al LAFC en la Semifinal de vuelta de la Concacaf Champions Cup, encuentro que se disputará en la cancha del Nemesio Diez.

El partido de ida terminó con marcador de 2-1 para el conjunto de Los Ángeles, por lo que los Diablos Rojos necesitan darle la vuelta para ganar.

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Las acciones del partido

¡La primera de peligro fue para el LAFC, pero Tillman la mandó a las nubes!

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¡Se salva LAFC, trallazo de Marcel Ruiz que pega en el poste!

Video ¿Y la lesión de Marcel Ruiz? El toluqueño saca potente disparo y Lloris sufre

¡Otro poste, Nico Castro reventó el metal izquierdo del arco de Hugo Lloris!

Video ¡Poste evita el gol de Nico Castro! Lloris se convierte en espectador

¡Gol de Toluca, penalti de Helinho bien cobrado y empata el marcador global!

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