Toluca Marc Dos Santos se molesta por los festejos de Antonio Mohamed tras el Toluca vs. LAFC El director técnico Marc dos Santos felicitó a Mohamed por el pase a la Final de la Concacaf Champions Cup y negó que el Nemesio Diez sea un “infierno”.

Video Toluca vs. LAFC: Marc dos Santos llama “payaso” a Antonio Mohamed por sus festejos

Tras el silbatazo final y con el pase amarrado, la banca del Toluca encabezada por el entrenador argentino Antonio Mohamed celebró de manera efusiva hacia las gradas en las que el Turco hizo gestos que no fueron bien vistos por Marc dos Santos, estratega del LAFC.

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“Soy de otro planeta mentalmente, tengo clase como persona, sé ganar y sé perder. Quiero desear suerte al mister Mohamed y al Toluca para la Final”, comentó Marc dos Santos en conferencia de prensa posterior al partido Toluca vs. LAFC.

“ Celebrar el pase a la Final fueron un poco payasos en el banquillo. Tienes que tener clase, porque el mundo, va muy rápido y él tiene más edad que yo, pero creo que tener clase cuando ganas es una calidad de hombre fuerte. Hoy lo que hizo después del juego es una payasada”, indicó el estratega de Los Angeles FC.

¿UN INFIERNO? TÉCNICO DEL LAFC HACE MENOS EL ESTADIO DEL TOLUCA

SI bien Marc dos Santos destacó el gran ambiente del Estadio Nemesio Diez para la Semifinal de vuelta de la Concacaf Champions Cup, negó que se trate de un ‘infierno’, como también se le conoce a la casa de los Diablos Rojos de Toluca.

“ Soy cristiano, tengo un concepto de infierno diferente, aquí es como el Disney del futbol, increíble ambiente. Si te gusta el futbol quieres estar aquí, no tiene nada de infierno, ni cerca.

“Pero un gran ambiente, gran público y la verdad tiene que ser dicha, es un jugador más para ellos, lo entiendo hoy por qué son fuertes en casa, tiene que ver con los hinchas también”, señaló Marc dos Santos.

El entrenador del LAFC, asimismo, negó que la cancha del Estadio Nemesio Diez sea de gran nivel, pues es una más de la zona de la Concacaf y no es mundialista, en referencia a las sedes del Mundial 2026.