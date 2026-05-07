Toluca A qué hora y cuándo es la Final Toluca vs. Tigres de Concacaf Champions Cup El partido único por la supremacía de la zona entre Diablos y felinos ya tiene horario y sede.



Video Definen horario para la Final de la Concacaf Champions Cup Toluca vs. Tigres

Toluca vs. Tigres se enfrentarán en la Final de la Concacaf Champions Cup 2026 luego de superar la fase de Semifinales ante equipos de la MLS, Nashville SC y LAFC, de manera respectiva.

La Final no será a visita recíproca, por lo que se jugará a partido único con sede confirmada, pues se disputará en el Estadio Nemesio Diez de Toluca, debido a que los Diablos Rojos acabaron en mejor posición durante la competición.

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El partido se jugará el próximo sábado 30 de mayo en una Final inédita; Toluca no llegaba a una Final desde hace más de 10 años cuando en la temporada 2013-2014 perdió frente a Cruz Azul.

La última Final ganada por parte de los escarlatas fue en 2003 tras imponerse a Morelia; en su palmarés cuenta con apenas dos títulos de la Concacaf, antes denominada Liga de Campeones.

Tigres, por su parte, no jugaba una Final de la Concacaf desde 2019, cuando la perdió en un Clásico Regio ante Monterrey. La última vez que la ganó fue en 2020 luego de imponerse al LAFC de la MLS.

¿A QUÉ HORA ES LA FINAL DE LA CONCACAF CHAMPIONS CUP ENTRE TOLUCA Y TIGRES?

Con el día y la sede definida para el duelo por el título entre Toluca y Tigres, este jueves la Concacaf dio a conocer el horario en que se realizará el partido decisivo de la zona y que da un boleto a la próxima edición del Mundial de Clubes.

El juego comenzará a las 7:00pm tiempo del Este y 5:00pm tiempo del Centro de México el sábado 30 de mayo en el Estadio Nemesio Diez donde Toluca parece tendrá cierta ventaja debido a que se disputará en lo que es su casa.